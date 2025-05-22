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        Anahtarını unuttu, çatıdan düştü!

        Giresun'da G.U. adlı kişi, anahtarını unuttuğu evine çatıdan girmek istedi. Beline bağladığı kabloyla kendisini sarkıtan kişi, kablonun kopması üzerine 5. kattan yere düşerek hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 11:46 Güncelleme: 22.05.2025 - 11:46
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        Anahtarını unuttu, çatıdan düştü!
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        Giresun'un Espiye ilçesinde çatı katından evine girmek isteyen kişi, 5. kattan düşerek hayatını kaybetti.

        AA'da yer alan habere göre Merkez Mahallesi'nde yaşayan G.U. (38), anahtarını evde unuttuğu için çatıya çıkarak evine girmek istedi.

        AĞIR YARALANDI, KURTARILAMADI

        Beline bağladığı kabloyla kendisini sarkıtan kişi, kablonun kopması üzerine 5. kattan yere düştü.

        Ağır yaralanan G.U, ambulansla götürüldüğü İlçe Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

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