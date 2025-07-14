“Anadolu’nun Bitki Mirası” Salt 'Mutfak’ta

Salt’ın Anadolu’nun Bitki Mirası sergisi, Türkiye’den 47 bitki ressamının 80 çalışmasını herbaryum örnekleri, tarihsel belgeler ve nadir eserler ile bir araya getiriyor. 10 Ağustos’a dek Salt Beyoğlu’ndaki Mutfak alanında ziyarete açık olan sergi, Burçin Çıngay’ın vereceği turlarla yorumlamaya açılıyor.

REKLAM advertisement1

Sergide çizimleri yer alan bitkiler, Anadolu’nun kendine özgü renk, doku, tat ve kokularını şekillendiren ortak mirasın tanıkları olarak sunuluyor. Seçki, iklim krizi ile tarımsal çeşitliliği tehdit eden sanayileşmiş üretim modelleri karşısında yerel bitki türlerinin taşıdığı genetik ve kültürel mirası görünür kılmayı amaçlıyor. Bu mirasın korunmasının biyoçeşitlilik ve gıda güvenliği açısından yaşamsal önemini vurguluyor.

Salt Yorumlama kapsamında sergi turları 19, 22 Temmuz ve 6 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. Ayrıca 26 Temmuz Cumartesi günü 7-11 yaş grubuna yönelik bir atölye gerçekleştirilecek. Drama eğitmeni Rojda Karaş’ın yürütücülüğündeki bu atölyede çocuklar, bitkilerin aralarındaki “sessiz” iletişimi kendi bedenleri aracılığıyla keşfe çıkacak. Ücretsiz programlar hakkında ayrıntılı bilgi ve kayıt işlemleri saltonline.org'dan yapılabiliyor.