'Anadolu Sergileri'nin yeni durağı Milas

İş Sanat’ın “Herkes İçin Sanat: Anadolu Sergileri”nde yeni durağı, Muğla’nın Milas ilçesi olacak. 26 Temmuz Cumartesi ve 27 Temmuz Pazar günlerinde Türkiye İş Bankası Milas Şubesi’nde ziyarete açılacak sergide, Türk resim sanatının önemli temsilcilerinden Bedri Rahmi Eyüboğlu, Turan Erol ve Yalçın Gökçebağ’ın Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri koleksiyonunda bulunan resimleri yer alacak.

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İş Sanat, Anadolu Sergileri’nin “Hocalar ve Öğrenciler” başlıklı yeni seçkisinde Milas doğumlu Turan Erol’u, Güzel Sanatlar Akademisi’nden hocası Eyüboğlu ve Gazi Eğitim Enstitüsü’nden öğrencisi Gökçebağ ile bir araya getiriyor. Bireysel sanat yolculuklarıyla kendi kuşaklarında öne çıkan üç sanatçının eserlerinin bu buluşması hoca-öğrenci ilişkisiyle şekillenen güçlü bir sanat geleneğini hatırlatıyor. Sergi, sanatçıların Anadolu’yu merkeze alan yaratıcı bakış açılarını izleyicilerle paylaşırken, sanatın kuşaklar arasındaki sürekliliğine de ışık tutacak.

Turan Erol, sanat yaşamı boyunca Anadolu’nun kırsal dokusunu ve kültürel zenginliğini yalın ve özgün bir anlatımla tuvaline yansıttı. Sanatımıza yön vermiş öncü bir ressam, şair ve pek çok sanatçı yetiştirmiş bir öğretmen olan Bedri Rahmi Eyüboğlu, halk kültürünü, geleneksel motifleri ve gündelik yaşamın estetiğini eserlerinin temeline yerleştirdi. Yalçın Gökçebağ ise Anadolu’nun doğasını dinamik bir renk paleti ve ritmik kompozisyonlarla günümüze taşıdı.

“Hocalar ve Öğrenciler” sergisi, Türkiye İş Bankası Milas Şubesi’nde 26-27 Temmuz tarihlerinde 10.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz olarak gezilebilecek. Sergi kapsamında ziyaretçiler, sanatçılar ve eserleri hakkında bilgi edinirken çocuklara yönelik atölye çalışmaları da düzenlenecek. İş Bankası Sanat Eserleri koleksiyonundaki sanat eserlerini ülkemizin dört bir köşesindeki sanatseverlerle buluşturmak üzere hayata geçirilen “Herkes İçin Sanat: Anadolu Sergileri”, ressam İbrahim Çallı’nın doğum gününde Denizli’nin Çal ilçesinde başlatılmış, sergilenen Çallı eserleri ilçede yaşayanlardan büyük bir ilgi görmüştü. Beyoğlu, İstanbul’da bulunan Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin öğrenme programlarının önemli bir ayağı olarak devam ettirilecek Anadolu Sergileri’nin bir sonraki seçkisi, Anafartalar Muharebesi’nin 110. yıldönümü olan 9-10 Ağustos tarihlerinde Gelibolu’daki Türkiye İş Bankası Şubesi’nde sergilenecek. Sanatçılar hakkında: Turan Erol (1927-2023) 1927 yılında Muğla’nın Milas ilçesinde doğan Turan Erol, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun öğrencisi olarak yetişti. Kariyerine resim ve sanat tarihi öğretmenliği ile başladı ve 1960 yılında Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nde şube müdürlüğü görevini üstlendi. 1961 ve 1963’te Paris’e giderek sanatını geliştirdi, 1964’te döndükten sonra Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü’nde öğretim üyesi oldu. Turan Erol resimlerinde Anadolu doğasını modern bir romantizmle yorumlar, duygu yüklü, güçlü manzara kompozisyonlarıyla öne çıkar. Özellikle 1960’lardan itibaren geometrik yapıdan lekeci ve dışavurumcu üsluba geçerek Bodrum, zeytin ağaçları ve gecekondu temalarını temiz renk paleti ve dingin bir atmosfer ile betimler.

Bedri Rahmi Eyüboğlu (1911-1975) 1911 yılında Trabzon’da doğan Bedri Rahmi Eyüboğlu, çocuk yaşta resimle ilgilenmeye başladı. Babasının görevi nedeniyle Anadolu’nun farklı bölgelerinde yaşama fırsatı bulması, sanatının temel esin kaynaklarından biri oldu. Trabzon Lisesi’nde resim öğretmeni Zeki Kocamemi’den dersler aldı; ancak liseyi bitiremeden İstanbul’a giderek Güzel Sanatlar Akademisi’ne kaydoldu. Burada Nazmi Ziya Güran ve İbrahim Çallı’nın öğrencisi oldu. Çallı’nın yönlendirmesiyle, ağabeyi Sabahattin Eyüboğlu’nun bursuna ortak olarak Fransa’ya gitti; Dijon ve Lyon’da Fransızca öğrenip Paris’te kısa süre André Lhote atölyesinde çalıştı. Eyüboğlu, yağlıboyadan gravüre, mozaikten seramiğe, duvar resminden heykele ve şiire uzanan geniş bir yelpazede üretim yaptı. Sanatında Anadolu’nun motiflerini canlı ve çeşitli renklerle harmanlayarak kendine özgü bir üslup geliştirdi. Onun teşvikiyle kurulan ve öğrencisi Turan Erol’un da üyesi olduğu “On’lar” Grubu, Batı sanatını yerel öğelerle buluşturdu, halka yakın ve özgün bir sanat dili geliştirerek Türk resim tarihinde kalıcı bir yer edindi. Yalçın Gökçebağ (1944) Yalçın Gökçebağ 1944 yılında Denizli’de doğdu. Resimle erken yaşta tanışıp deneyimlerini öğretmenlikte ve sanat eğitimi sürecinde derinleştirdi. Çapa İlk Öğretmen Okulu Resim Semineri’nde Malik Aksel ve İlhami Demirci’den resim dersi aldı. 1963-1966 yılları arasında Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü’nü tamamladı. Turan Erol’un öğrencisi olan Gökçebağ, Anadolu kırsalının gündelik yaşamını ve pastoral doğasını yalın, naif ve içten bir üslupla resmeder. Manzara resimlerinde gerçekçilikten çok duyusal bir yaklaşımı benimseyen sanatçı, Ege’nin tarlaları, ağaçları, evleri ve yollarını geometrik sadelik ve simgesel bir düzen içinde işler.