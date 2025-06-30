Anadolu Otoyolu'nda TIR, minibüse çarptı: 7 yaralı
Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda TIR'ın çarptığı minibüste bulunan 7 kişi yaralandı. Kaza sırasında minibüsten fırlayan 2 kişinin çelik bariyerleri aşarak otluk alana savrulduğu öğrenildi
Kaza saat 00.30 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Yeşilyayla mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan Mehmet Akbaba idaresindeki TIR, aynı istikamette giden Ali Denizoğlu yönetimindeki minibüse çarptı.
7 YOLCU YARALANDI
Çarpmanın etkisiyle minibüsten fırlayan 1'i kadın 2 kişi çelik bariyerleri aşarak otluk alana savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
DHA'nın haberine göre; kazada minibüste bulunan 7 yolcu yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Düzce ve Sakarya'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.