Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        50
        Fenerbahçe
        FB
        39
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        36
        ikas Eyüpspor
        EYP
        30
        Beşiktaş
        BJK
        30
        Göztepe
        GÖZ
        28
        Rams Başakşehir
        İBFK
        26
        Gaziantep FK
        GFK
        25
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        24
        Trabzonspor
        TS
        22
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        22
        Kasımpaşa
        KSM
        21
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        21
        Tümosan Konyaspor
        KON
        20
        Net Global Sivasspor
        SVS
        20
        Bellona Kayserispor
        KYS
        16
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        15
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        9
        Adana Demirspor
        ADS
        5
        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Anadolu Efes, PJ Dozier transferini açıkladı! - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes, PJ Dozier transferini açıkladı!

        Anadolu Efes, PJ Dozier ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2025 - 19:58 Güncelleme: 12.01.2025 - 19:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anadolu Efes'ten transfer!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Anadolu Efes, NBA takımlarından Minnesota Timberwolves'ta forma giyen Amerikalı oyuncu PJ Dozier ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

        1996 doğumlu oyuncu 1.98 metre boyunda ve guard pozisyonunda görev yapıyor.

        PJ DOZIER KİMDİR?

        2017 yılında South Carolina Üniversitesi'nden mezun olan PJ Dozier, profesyonel kariyerine NBA'in Oklahoma City Thunder takımında başladı. Sezonu City Thunder'ın G-League takımı Oklahoma City Blue'da tamamlayan Dozier, bir sezon sonra Boston Celtics'in yolunu tuttu ve 2018-19 sezonunda Celtics ve G-League'in Maine Red Claws takımlarının formasını giydi.

        Ağustos 2019'da Denver Nuggets ile sözleşme imzalayan Amerikalı oyuncu, buradaki ilk sezonunda G-League'de Windy City Bulls takımında görev yaptı. 2021-22 sezonunun sonuna kadar Denver Nuggets'ta forma giyen oyuncu, bir sezon sonra G-League'de Iowa Wolves takımına imza attı. Ocak 2023'te NBA'in Sacramento Kings takımı ile sözleşme imzalayan PJ Dozier, 2023-24 sezonunda ilk yurtdışı deneyimi için Sırbistan'ın Partizan takımının yolunu tuttu. Burada bir sezon forma giyen Dozier, 2024-25 sezonuna ise bir başka NBA takımı Minnesota Timberwolves'da başladı.

        PJ Dozier, 2019 yılında G-League All Star organizasyonuna seçilirken, aynı zamanda G-League'in en iyi üçüncü beşine adını yazdırdı.

        NBA kariyerinde 130 maça çıkan PJ Dozier, bu sezon Timberwolves forması ile dokuz maçta 3:54 dakika ortalama süre alarak maç başına 0,8 sayı, 0,6 ribaunt ve 0,6 asist ortalamaları ile mücadele etti.

        Amerikalı oyuncu, Euroleague'de geçtiğimiz sezon Partizan forması ile 33 maçta 21:00 dakika ortalama süre alarak maç başına maç başına 9,2 sayı, 3,0 ribaunt ve 3,1 asist ortalamaları yakaladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yerli ve milli NAVTEX devreye girdi
        Yerli ve milli NAVTEX devreye girdi
        Süper Lig'de harcama limitleri açıklandı!
        Süper Lig'de harcama limitleri açıklandı!
        Korkunç olay! Anne ve kızı ölü, baba ağır yaralı
        Korkunç olay! Anne ve kızı ölü, baba ağır yaralı
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        "Grönland'ı satın alma asker gönder"
        "Grönland'ı satın alma asker gönder"
        Meşhur sokakta cinayet
        Meşhur sokakta cinayet
        Yangın bölgesinde Türk ünlülerin de evleri var
        Yangın bölgesinde Türk ünlülerin de evleri var
        "Avrupa'yı yeniden harika yapalım"
        "Avrupa'yı yeniden harika yapalım"
        Yavru gorilin adı belli oldu
        Yavru gorilin adı belli oldu
        Ünlülerin yangın raporu
        Ünlülerin yangın raporu
        Los Angeles'taki yangınlarda son durum ne?
        Los Angeles'taki yangınlarda son durum ne?
        Ünlü oyuncunun dramı
        Ünlü oyuncunun dramı
        "Dört penaltıyı vermedi"
        "Dört penaltıyı vermedi"
        Hastaneleri dolduran norovirüse dikkat!
        Hastaneleri dolduran norovirüse dikkat!
        En güçlü bağışıklık güçlendiriciler!
        En güçlü bağışıklık güçlendiriciler!
        "Keşke çocuklaşsalar"
        "Keşke çocuklaşsalar"
        Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’in annesi gasp dehşeti yaşadı! Aracın modelinden olay çözüldü
        Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’in annesi gasp dehşeti yaşadı! Aracın modelinden olay çözüldü
        Cumhuriyet tarihinde ilk
        Cumhuriyet tarihinde ilk
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Keskin Band!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Keskin Band!
        Depremde ağır hasarlı araçları "change" etmişler! 40 milyon liralık vurgun, 15 gözaltı
        Depremde ağır hasarlı araçları "change" etmişler! 40 milyon liralık vurgun, 15 gözaltı
        Habertürk Anasayfa