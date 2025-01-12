Anadolu Efes, PJ Dozier transferini açıkladı!

Anadolu Efes, NBA takımlarından Minnesota Timberwolves'ta forma giyen Amerikalı oyuncu PJ Dozier ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

1996 doğumlu oyuncu 1.98 metre boyunda ve guard pozisyonunda görev yapıyor.

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PJ DOZIER KİMDİR?

2017 yılında South Carolina Üniversitesi'nden mezun olan PJ Dozier, profesyonel kariyerine NBA'in Oklahoma City Thunder takımında başladı. Sezonu City Thunder'ın G-League takımı Oklahoma City Blue'da tamamlayan Dozier, bir sezon sonra Boston Celtics'in yolunu tuttu ve 2018-19 sezonunda Celtics ve G-League'in Maine Red Claws takımlarının formasını giydi.

Ağustos 2019'da Denver Nuggets ile sözleşme imzalayan Amerikalı oyuncu, buradaki ilk sezonunda G-League'de Windy City Bulls takımında görev yaptı. 2021-22 sezonunun sonuna kadar Denver Nuggets'ta forma giyen oyuncu, bir sezon sonra G-League'de Iowa Wolves takımına imza attı. Ocak 2023'te NBA'in Sacramento Kings takımı ile sözleşme imzalayan PJ Dozier, 2023-24 sezonunda ilk yurtdışı deneyimi için Sırbistan'ın Partizan takımının yolunu tuttu. Burada bir sezon forma giyen Dozier, 2024-25 sezonuna ise bir başka NBA takımı Minnesota Timberwolves'da başladı.

PJ Dozier, 2019 yılında G-League All Star organizasyonuna seçilirken, aynı zamanda G-League'in en iyi üçüncü beşine adını yazdırdı.

NBA kariyerinde 130 maça çıkan PJ Dozier, bu sezon Timberwolves forması ile dokuz maçta 3:54 dakika ortalama süre alarak maç başına 0,8 sayı, 0,6 ribaunt ve 0,6 asist ortalamaları ile mücadele etti.

Amerikalı oyuncu, Euroleague'de geçtiğimiz sezon Partizan forması ile 33 maçta 21:00 dakika ortalama süre alarak maç başına maç başına 9,2 sayı, 3,0 ribaunt ve 3,1 asist ortalamaları yakaladı.