Anadolu Efes, Paris'e mağlup oldu!
Anadolu Efes, Euroleague'in 21. haftasında Fransa'nın Paris Basketbol ekibine deplasmanda 88-84 mağlup oldu.
Anadolu Efes, Euroleague'in 21. haftasında Fransa'nın Paris Basketbol ekibine konuk oldu.
Adidas Arena'da oynanan mücadeleyi Paris Basketbol 88-84 kazandı.
Bu sonuçla Anadolu Efes, ligdeki 21. maçında 11. kez sahadan mağlup ayrıldı. Temsilcimiz, çift maç haftasının ikinci ayağında Barcelona’ya konuk olacak.
Ligdeki 20. maçında 12. galibiyetini alan Paris Basketball ise Maccabi Tel Aviv‘i ağırlayacak.
Paris’te TJ Shorts 17 sayı 8 asist, Nadir Hifi 14 sayı, Collin Malcolm 12 sayı, Yakuba Ouattara 10 sayı, Maodo Lo 9 sayıyla mücadele ederken,
Anadolu Efes‘te ise Elijah Bryant 21 sayı, Vincent Poirier 14 sayı 11 ribaund, Shane Larkin 13 sayı, Darius Thompson 12 sayı 3 ribaund 2 blok, Jordan Nwora 7 sayıyla oynadı.