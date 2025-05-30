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        Haberler Spor Basketbol STBL Anadolu Efes - Mersin Spor: 92-71 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes - Mersin Spor: 92-71 (MAÇ SONUCU)

        Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Mersin Spor'u 92-71 yenerek seride 1-0 öne geçti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 20:10 Güncelleme: 30.05.2025 - 20:11
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        Efes farklı kazandı, 1-0 öne geçti
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        Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Anadolu Efes, Mersin Spor’u konuk ettiği karşılaşmadan 92-71 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti.

        Oyuna etkili başlayarak ilk periyodu 28-20 önde geçen ev sahibi ekip özellikle pota altında Daniel Oturu’nun etkili performansıyla ilk yarıyı da 18 sayı farkla 51-33 önde kapattı. 3’üncü periyodu da 76-54 önde kapatan Anadolu Efes maçı 92-71 kazanarak seride durumu 1-0’a getirdi.

        Karşılaşmanın en skorer ismi Anadolu Efes adına 36 sayı üreten Daniel Oturu oldu.

        İki maç kazanan takımın play-off yarı finaline yükseleceği eşleşmenin 2’nci maçı 1 Haziran Pazar günü saat 18.00’de Mersin’de oynanacak.

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        SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

        HAKEMLER: Kerem Baki, Fatih Arslanoğlu, Alper Özgök

        ANADOLU EFES: Bryant 9, Thompson 7, Oturu 36, Rıdvan Öncel 3, Willis 8, Erkan Yılmaz, Larkin 3, Poirier 4, PJ Dozier 12, Ercan Osmani 10, Doğuş Özdemiroğlu, , Burak Can Yıldızlı

        MERSİN SPOR: Cruz 3, Cobbs 11, Manek 12, Kartal Özmızrak 4, Magnay 6, Efianayi 15, Pineiro 6, Canberk Kuş 3, Olaseni 6, Deniz Kılıçlı 2 Tevfik Akdamar 3

        1’İNCİ PERİYOT: 28-20

        DEVRE: 51-33

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 76-54

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