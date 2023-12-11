ANADOLU EFES FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?



Bu akşam saat 19:00'da başlayacak olan Anadolu Efes Fenerbahçe Beko mücadelesi beIN Sports 5'ten canlı yayınlanacak.



Karşılaşmanın biletleri ise; Tribün T1 380,00 ₺ ve Tribün T3 110,00 ₺ olarak belirlendi.