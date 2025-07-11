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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Anadolu Efes, Darius Thompson ile yollarını ayırdı - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes, Darius Thompson ile yollarını ayırdı

        Anadolu Efes, son 2 sezondur formasını giyen ABD'li oyun kurucu Darius Thompson ile yollarını ayırdığını duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 13:12 Güncelleme: 11.07.2025 - 13:12
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        A.Efes'te ayrılık resmen açıklandı!
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        Anadolu Efes’te yeni öncesinde kadro çalışmaları devam ediyor. Lacivert-beyazlı ekip, takımda 2 sezondur forma giyen Amerikalı guard Darius Thompson ile yollarını ayırdı.

        Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        “2023-24 sezonu başında takımımıza katılan Darius Thompson ile yollarımız ayrılmış bulunmaktadır.

        Euroleague’de 2024-25 sezonunda 39 karşılaşmada forma giyen Thompson, ortalama 26.19 dakika süre alarak maç başına 9,5 sayı, 2,0 ribaunt ve 4,5 asist ortalamaları ile mücadele etti.

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde ise 31 karşılaşmada görev alan Thompson, 21.06 dakika ortalama süre ile 6,0 sayı, 1,8 ribaunt ve 3,9 asist ortalamaları üretti. Thompson, 2024-25 sezonu başında takımımız ile Cumhurbaşkanlığı Kupası sevinci yaşadı.

        Darius Thompson’a takımımıza katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz"

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