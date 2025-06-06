Anadolu Efes, Beşiktaş'ı deplasmanda devirdi!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Anadolu Efes, deplasmanda Beşiktaş Fibabanka'yı 90-87 mağlup etti.

Bu sonuçla Anadolu Efes seride 1-0 öne geçti. Üç galibiyete ulaşacak ekibin finale yükseleceği play-off yarı final serisinde ikinci müsabaka, 8 Haziran Pazar günü BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanacak.

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Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede siyah-beyazlılar, 4. dakikada Mathews'ın üç sayılık basketi ile 6-0'lık seri yakaladı: 13-9. Beşiktaş Fibabanka, sonrasında 8. dakikada Plavsic'in smacıyla aradaki farkı 5'e kadar çıkardı: 20-15. Bu basketten sonra temposunu artıran Anadolu Efes, 9. dakikada Dozier'in dış atıştan bulduğu basketle öne geçti: 22-23. Periyodun devamında rakibinin kendisini yakalamasına izin vermeyen Anadolu Efes, ilk periyodu 26-24 önde tamamladı. REKLAM Müsabakanın ikinci periyoduna hızlı başlayan Anadolu Efes, 12. dakikada Larkin'in dış atıştan bulduğu isabetle aradaki farkı 9'a kadar çıkardı: 24-33. Bu sayıdan sonra hücumdaki etkinliğini artıran siyah-beyazlılar da Berk İbrahim Uğurlu'nun 16. dakikada bulduğu üç sayılık basketle 8-0'lık seri yakaladı: 37-38. Periyodun sonuna kadar orta ve dış atışlardan isabet bulan Anadolu Efes, hata yapmayarak soyunma odasına 50-46 üstün gitti. Maçın ikinci yarısında taraftar desteğini arkasına alan Beşiktaş Fibabanka, 23. dakikada Berk İbrahim Uğurlu'nun turnikeden bulduğu sayıyla karşılaşmada yeniden önde geçti: 54-52. Sonrasında hücumdaki etkinliğini sürdüren siyah-beyazlılar, Yiğit Arslan'ın 28. dakikada serbest atıştan bulduğu basketle farkı 9'a çıkardı: 67-58. Bu basketten sonra hücumda toparlanan Anadolu Efes, serbest atışlardan bulduğu sayılarla farkı azalttı ve Beşiktaş Fibabanka üçüncü periyodu 71-68 üstün bitirdi.

Son çeyreğin başlarında temposunu artıran Anadolu Efes, Larkin'in 33. dakikada orta mesafeden bulduğu basketle yeniden öne geçti: 71-72. Lacivert-beyazlı ekip, karşılaşmanın 35. dakikasında da Nwora'nın 2 sayılık basketiyle farkı 5'e çıkardı: 75-80. Mücadelenin son 2 dakikasında iki takım da çok fazla boş hücum ve top kaybı yaptı. Maçın bitmesine 38 saniye kala siyah-beyazlılar, Berk İbrahim Uğurlu'nun serbest atıştan bulduğu basketle farkı 1'e indirdi: 87-88. Anadolu Efes ise son 27 saniye kala Larkin'in serbest atıştan bulduğu sayı ile farkı yeniden 2'ye çıkardı: 87-89. Beşiktaş Fibabanka, son 7 saniye kala Mathews'ın orta mesafeden şutunda isabeti bulamadı. Anadolu Efes de son 4 saniye kala Doğuş Özdemiroğlu'nun serbest atıştan bulduğu basketle farkı 3'e çıkardı: 87-90. Beşiktaş, son hücumundan yararlanamadı ve Anadolu Efes karşılaşmayı 90-87 kazandı. Shane Larkin, karşılaşmadaki 35 sayılık performansıyla Anadolu Efes'in galibiyetinde önemli rol oynadı.

BRYANT İLE BEŞİKTAŞLI BİR TARAFTAR ARASINDA GERGİNLİK! Maçta Anadolu Efes'in oyuncusu Elijah Bryant ile Beşiktaşlı bir taraftar arasında gerginlik çıktı. Karşılaşmada 3. periyodun bitmesine yaklaşık 2 dakika kala Elijah Bryant, dışarı çıkan topu kurtarmaya çalışırken pota arkasında bulunan bir taraftarın üstüne düştü. Bryant, oyun alanına dönerken taraftara takıldığı için ikili arasında kısa bir gerginlik yaşandı. Hakem, Bryant'a teknik faul verirken taraftar da salondan çıkartıldı.