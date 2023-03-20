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Haberler Basketbol

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, zatürre teşhisiyle hastaneye yatırıldı

A Milli Basketbol Takımı ve Anadolu Efes'in tecrübeli başantrenörü Ergin Ataman, zatürre teşhisiyle hastanede tedavi altına alındı

Giriş: 20.03.2023 - 00:39 | Güncelleme: ABONE OL
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, zatürre teşhisiyle hastaneye yatırıldı
AA

Anadolu Efes Kulübünden yapılan açıklamaya göre, hafta başında üst solunum yolları enfeksiyonuna yakalanan Ergin Ataman, yoğun maç temposu sebebiyle ayakta ilaç tedavisi alarak THY Avrupa Ligi'ndeki Real Madrid ve Partizan maçlarında takımının başında yer aldı.

Ataman'a 2 gün önce semptomlarının artması nedeniyle yapılan kontroller sonucunda zatürre teşhisi konuldu ve Ergin Ataman'ın tedavisine hastanede yatılı olarak devam edilmesine karar verildi.

Ergin Ataman, hastalığı sebebiyle Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bugün oynanan Anadolu Efes-ONVO Büyükçekmece maçında takımının başında sahaya çıkamadı.

Tedavi süreci olumlu seyreden Ataman'ın 21 Mart Salı günü yeniden tomografisi çekilecek. Doç. Dr. Hande İkitimur tarafından sonuçları değerlendirilecek tecrübeli başantrenörün, 23 Mart Perşembe günü THY Avrupa Ligi'nde Alba Berlin ile yapılacak maçta takımının başında olup olamayacağına karar verilecek.

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