Anadolu Efes: 90 – Beşiktaş Fibabanka: 87 | MAÇ SONUCU
Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi 28. hafta erteleme maçında Beşiktaş Fibabanka'yı 90-87'lik skorla mağlup etti.
Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 28. hafta erteleme maçında konuk ettiği Beşiktaş Fibabanka'yı 90-87 mağlup etti.
Siyah-beyazlılar, bu sonuçla ligi averajla 2. tamamlayarak play-off turunda Galatasaray ile eşleşti.
Anadolu Efes ise normal sezonu 3. bitirdi ve play-off'ta Mersinspor'un rakibi oldu.
Salon: Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Zafer Yılmaz, Kerem Yılmaz
Anadolu Efes: Bryant 10, Rıdvan Öncel 6, Thompson 12, Willis 14, Smits 17, Larkin 6, Nwora 1, Doğuş Özdemiroğlu 2, Burak Can Yıldızlı, Oturu 17, Erkan Yılmaz 5
Beşiktaş Fibabanka: Mathews 9, Berk İbrahim Uğurlu 10, Morgan 13, Sleva 13, Terry 9, Allman 4, Plavsic 6, Yiğit Arslan 18, Yağız Aksu, Kerem Kuthan Konan 5, Ahmet Ata Özbek
1. periyot: 20-27
Devre: 39-51
3. periyot: 66-73