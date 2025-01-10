Anadolu Efes: 76 - ASVEL: 82 | MAÇ SONUCU

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Anadolu Efes, sahasında Fransa ekibi LDLC ASVEL'e 82-76 mağlup oldu.

Lacivert-beyazlı takım, yeni başantrenörü Luca Banchi yönetiminde çıktığı ilk maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde 3'ü üst üste olmak üzere 10. yenilgisini yaşadı. ASVEL ise organizasyonda 9. galibiyetini aldı.

Müsabakanın üçüncü periyodunda milli oyuncu Shane Larkin sahneye çıktı. Anadolu Efes, Larkin'in kazandırdığı sayılarla 26. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 57-46. Fransa temsilcisi, De Colo'nun 3 sayılık basketleriyle farkı 5'e çekti ve Anadolu Efes, dördüncü çeyreğe 66-61 önde girdi.

İkinci çeyrekte ASVEL, Anadolu Efes karşısında 15. dakikada farkı 9 sayıya çıkardı: 24-33. Oyunun kontrolünü eline geçirerek 9-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, 18. dakikada skoru 33-33'e getirdi. Kalan bölümde Ercan Osmani ile skor üretmeye devam ederek öne geçen lacivert-beyazlılar, soyunma odasına 41-38 üstün gitti.

Dördüncü periyotta Anadolu Efes, skor üretmekte zorlandı. LDLC ASVEL, çoğunluğu serbest atışlardan basketlerle 36. dakikada 5 sayılık fark elde etti: 68-73. Lacivert-beyazlılar, farkı 1'e indirmesine rağmen bu periyotta iyi performans sergileyen Tarık Black'i durdurmayı başaramadı ve ASVEL, karşılaşmadan 82-76 galip ayrıldı.

Bu karşılaşmada Anadolu Efes'te Elijah Bryant THY Avrupa Ligi'nde bin 500 sayı, Vincent Poirier ise 200 blok barajına ulaştı.