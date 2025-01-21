Anadolu Ateşi, Troya efsanesine hayat verdi

Halk danslarını bale, modern dans ve dansın diğer disiplinleriyle sentezleyerek dünya standartlarında bir proje olan ve bugüne kadar 100’den fazla ülkede 50 milyon seyircinin izlediği Anadolu Ateşi, Troya gösterisi ile aylar sonra İstanbul seyircisiyle AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda buluştu.