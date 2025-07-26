MasterChef'te heyecan sürüyor. MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar, ana kadroya girebilmek için kıyasıya bir rekabetin içine girdi. Somer, Danilo ve Mehmet Şef tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda ana kadroya giren 14. yarışmacı gecenin sonunda belli oldu. Hatırlanacağı gibi son olarak Özcan ana kadroya giren yarışmacı olmuştu. Peki, "MasterChef kim kazandı? 26 Temmuz Cumartesi Masterchef ana kadroya kim girdi, 14. yarışmacı kim oldu?" İşte detaylar...