MasterChef'te kim kazandı? 24 Temmuz Perşembe Masterchef'te ana kadroya kim girdi?
MasterChef'te heyecan sürüyor. Yarışmacılar ana kadroya girebilmek adına tezgah başına geçti. MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde, en başarılı tabağı yapan yarışmacı günün sonunda ana kadroya giren 12. yarışmacı oldu. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini yaptığı programda, her gün bir yarışmacı şef ceketini giyerek ana kadroya ismini yazdırıyor. Peki, "MasterChef'te kim kazandı? 24 Temmuz Perşembe Masterchef'te ana kadroya kim girdi?" İşte 24 Temmuz 2025 Perşembe MasterChef'te ana kadroya giren yarışmacı...
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MasterChef Türkiye'de yarışmacılar ana kadro girebilmek için karşı karşıya geldi. Zorlu tariflerin yapıldığı yarışmada, son olarak Sezer ana kadroya giren 11. yarışmacı olmuştu. Nefes kesen mücadelelere sahne olan programda, gecenin sonunda üçüncü gruptan bir yarışmacı şef ceketini giydi. Peki, "MasterChef kim kazandı? 24 Temmuz Perşembe Masterchef ana kadroya kim girdi, ana kadroya giren 12. yarışmacı kim oldu?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...
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MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?
MasterChef'te ana kadroya giren 12. yarışmacı Cansu oldu.
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MASTERCHEF'TE ANA KADROYA GİREN 11. YARIŞMACI KİM OLDU?
MasterChef Türkiye 2025'in ana kadroya giren 11. yarışmacısı Sezer oldu.
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MASTERCHEF'TE ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR
MasterChef'te ana kadroya giren ilk 11 yarışmacı belli oldu. İşte ana kadroya giren yarışmacılar:
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1. Etap Yarışmacıları:
Ana Kadroya Giren 1. Yarışmacı: Furkan
Ana Kadroya Giren 2. Yarışmacı: Eylül
Ana Kadroya Giren 3. Yarışmacı: Çağatay
Ana Kadroya Giren 4. Yarışmacı: Onur
Ana kadroya giren 5. Yarışmacı: Hilal
MasterChef ana kadroya yedeklerden Elif, Bilal, Meryem ve Doğan dahil oldu.
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2. Etap Yarışmacıları:
Ana kadroya giren 6. Yarışmacı: Sercan
Ana kadroya giren 7. Yarışmacı: Ayla
Ana kadroya giren 8. Yarışmacı: İhsan
Ana kadroya giren 9. Yarışmacı: Ayten
Ana kadroya giren 10. Yarışmacı: Çağlar