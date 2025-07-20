MasterChef'te kim kazandı? 20 Temmuz MasterChef'te ana kadroya kim girdi?
MasterChef Türkiye'de heyecan sürüyor. Ana kadroya girecek 9. yarışmacı gecenin sonunda belli oldu. Ünlü şefler, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, en başarılı yemeği yapan yarışmacı, günün sonunda şef önlüğü giyerek ana kadroya ismini yazdırıyor. Peki, "MasterChef'te kim kazandı? 20 Temmuz Pazar MasterChef'te ana kadroya kim girdi?" İşte 20 Temmuz Pazar MasterChef'te ana kadroya giren son yarışmacı...
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MasterChef'te ana kadro netleşiyor. MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar ana kadroya girebilmek adına tezgah başında tüm hünerlerini sergiledi. Hatırlanacağı gibi son olarak İhsan ana kadroya giren 8. yarışmacı olmuştu. MasterChef'te en başarılı tabağı yapan yarışmacı ana kadroya giren dokuzuncu yarışmacı oldu. Peki, "MasterChef kim kazandı? 20 Temmuz Pazar Masterchef ana kadroya kim girdi, ana kadroya giren 9. yarışmacı kim oldu?" İşte detaylar...
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MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?
MasterChef'te ana kadroya giren 9. yarışmacı Ayten oldu.
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MASTERCHEF'TE ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR
MasterChef'te ana kadroya giren ilk 8 yarışmacı belli oldu. İşte ana kadroya giren yarışmacılar:
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1. Etap yarışmacıları
Ana Kadroya Giren 1. Yarışmacı: Furkan
Ana Kadroya Giren 2. Yarışmacı: Eylül
Ana Kadroya Giren 3. Yarışmacı: Çağatay
Ana Kadroya Giren 4. Yarışmacı: Onur
Ana kadroya giren 5. Yarışmacı: Hilal
MasterChef yeni bölümü ilk etabında ise ana kadroya yedeklerden Elif, Bilal, Meryem ve Doğan dahil oldu.
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2. etap yarışmacıları
Ana kadroya giren 6. Yarışmacı: Sercan
Ana kadroya giren 7. Yarışmacı: Ayla
Ana kadroya giren 8. Yarışmacı: İhsan