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        Haberler Bilgi Magazin ANA KADRODA! MasterChef kim kazandı? 20 Temmuz Pazar MasterChef ana kadroya kim girdi, ana kadroya giren 9. yarışmacı kim oldu?

        MasterChef'te kim kazandı? 20 Temmuz MasterChef'te ana kadroya kim girdi?

        MasterChef Türkiye'de heyecan sürüyor. Ana kadroya girecek 9. yarışmacı gecenin sonunda belli oldu. Ünlü şefler, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, en başarılı yemeği yapan yarışmacı, günün sonunda şef önlüğü giyerek ana kadroya ismini yazdırıyor. Peki, "MasterChef'te kim kazandı? 20 Temmuz Pazar MasterChef'te ana kadroya kim girdi?" İşte 20 Temmuz Pazar MasterChef'te ana kadroya giren son yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.07.2025 - 19:43 Güncelleme: 21.07.2025 - 00:20
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        • 1

          MasterChef'te ana kadro netleşiyor. MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar ana kadroya girebilmek adına tezgah başında tüm hünerlerini sergiledi. Hatırlanacağı gibi son olarak İhsan ana kadroya giren 8. yarışmacı olmuştu. MasterChef'te en başarılı tabağı yapan yarışmacı ana kadroya giren dokuzuncu yarışmacı oldu. Peki, "MasterChef kim kazandı? 20 Temmuz Pazar Masterchef ana kadroya kim girdi, ana kadroya giren 9. yarışmacı kim oldu?" İşte detaylar...

        • 2

          MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

          MasterChef'te ana kadroya giren 9. yarışmacı Ayten oldu.

        • 3

          MASTERCHEF'TE ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR

          MasterChef'te ana kadroya giren ilk 8 yarışmacı belli oldu. İşte ana kadroya giren yarışmacılar:

        • 4

          1. Etap yarışmacıları

          Ana Kadroya Giren 1. Yarışmacı: Furkan

          Ana Kadroya Giren 2. Yarışmacı: Eylül

          Ana Kadroya Giren 3. Yarışmacı: Çağatay

          Ana Kadroya Giren 4. Yarışmacı: Onur

          Ana kadroya giren 5. Yarışmacı: Hilal

          MasterChef yeni bölümü ilk etabında ise ana kadroya yedeklerden Elif, Bilal, Meryem ve Doğan dahil oldu.

        • 5

          2. etap yarışmacıları

          Ana kadroya giren 6. Yarışmacı: Sercan

          Ana kadroya giren 7. Yarışmacı: Ayla

          Ana kadroya giren 8. Yarışmacı: İhsan

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