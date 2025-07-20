MasterChef'te ana kadro netleşiyor. MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar ana kadroya girebilmek adına tezgah başında tüm hünerlerini sergiledi. Hatırlanacağı gibi son olarak İhsan ana kadroya giren 8. yarışmacı olmuştu. MasterChef'te en başarılı tabağı yapan yarışmacı ana kadroya giren dokuzuncu yarışmacı oldu. Peki, "MasterChef kim kazandı? 20 Temmuz Pazar Masterchef ana kadroya kim girdi, ana kadroya giren 9. yarışmacı kim oldu?" İşte detaylar...