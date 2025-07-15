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        Haberler Bilgi Magazin ANA KADRODA! MasterChef ana kadroya kim girdi? MasterChef kadroya giren 5. isim kim oldu? 15 Temmuz Salı MasterChef kim kazandı?

        MasterChef ana kadroya kim girdi? MasterChef'te 5. isim belli oldu!

        MasterChef Türkiye'de yarışmanın heyecanı tüm hızıyla sürüyor. 14 Temmuz Pazartesi günü ekrana gelen bölümde, ana kadroya katılmaya hak kazanan dördüncü yarışmacı belli oldu. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın titiz değerlendirmeleri sonucunda, en başarılı performansı sergileyen isim ana kadroya katıldı. Peki, 15 Temmuz Salı günü ana kadroya giren 5. isim kim oldu? İşte MasterChef Türkiye'de yaşanan son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2025 - 18:37 Güncelleme: 16.07.2025 - 00:20
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        • 1

          MasterChef Türkiye’de ana kadro heyecanı 15 Temmuz Salı akşamı da sürdü. Yarışmacılar, ana kadroya girebilmek için ter dökmeye devam ediyor. Yarışmanın jüri üyeleri Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya, en başarılı tabağı ortaya koyan yarışmacıyı belirlemek için büyük titizlik gösteriyor. MasterChef Türkiye’nin yeni bölümünde ana kadroya katılan beşinci isim merak konusu oldu. İşte merak edilen detaylar...

        • 2

          MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN 5. İSİM KİM OLDU?

          MasterChef'te ana kadroya giren 5. isim Hilal oldu.

        • 3

          MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN 4. İSİM KİM OLDU?

          MasterChef'te ana kadroya giren dördüncü yarışmacı Onur oldu.

        • 4

          MASTERCHEF KİM KAZANDI?

          MasterChef'te ana kadroya giren ilk isim Furkan oldu.

        • 5

          ANA KADROYA GİREN İKİNCİ İSİM KİM OLDU?

          MasterChef'te ana kadroya giren ikinci isim Eylül oldu.

        • 6

          ANA KADROYA GİREN ÜÇÜNCÜ İSİM KİM OLDU?

          MasterChef'te ana kadroya giren üçüncü isim Çağatay oldu.

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