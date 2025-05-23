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        Haberler Dünyadan Ana de Armas ve Keanu Reeves 'Ballerina' filminin galasında buluştu - magazin haberleri

        Ana de Armas ve Keanu Reeves 'Ballerina' filminin galasında buluştu

        Ana de Armas ve Keanu Reeves ikilisi, 'John Wick'in devam filmi niteliği taşıyan 'Ballerina'nın Londra galasında bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2025 - 12:20 Güncelleme: 23.05.2025 - 14:38
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        'Ballerina'da buluştular
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        Ana de Armas, 'John Wick'in devam filmi olarak çekilen 'Ballerina' filminde Keanu Reeves ile başrolleri paylaştı. 37 yaşındaki Oscar adayı oyuncu Armas ile 60 yaşındaki Hollywood yıldızı Keanu Reeves, filmin İngiltere prömiyerinde bir araya geldi.

        Ana de Armas'a gala pozları öncesi, makyaj ve saç ekibi son dokunuşları yaptı

        5 Haziran'da gösterime girecek olan film için Londra'daki Cineworld Leicester Square'de yapılan galada Ana de Armas ve Keanu Reeves kol kola poz verdi.

        Ana de Armas ve Keanu Reeves'in yanı sıra galada Norman Reedus, Ian McShane, Catalina Sandino Moreno ve Sharon Duncan-Brewster ile yönetmen Len Wiseman de boy gösterdi.

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        Galanın özel konuklarından biri de ünlü oyuncu Pedro Pascal'dı. Pascal, geçen hafta 'Eddington' filminin galasında Emma Stone, Joaquin Phoenix ve Austin Butler ile birlikte Cannes Film Festivali'nin yıldızlarından biriydi.

        Pedro Pascal

        'Ballerina'da Rooney, Rusya'daki bir balerin-suikastçı yetiştirme okulunda büyümüş, ölümcül bir katildir. John Wick gibi o da emekli olup normal bir hayat yaşamak ister. Ancak geçmişi onu bulur ve Rooney, ailesinin intikamını almak için yeniden silahlara sarılır.

        Norman Reedus, 'Ballerina'nın oyuncu kadrosunda

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        Bu yolculukta, John Wick ve Charon gibi karakterlerle kesişen bir yol izler. Rooney'nin hedefi, suikastçılar dünyasının güçlü bir figürü olan ve onun geçmişini yok eden kişidir.

        Ana De Armas, David Beckham'ın doğum günü partisi çıkışında Tom Cruise'un otomobilinde gizlenmeye çalışırken böyle görüntülenmişti.

        Adı; Tom Cruise ile aşk dedikodularına karışan Ana de Armas, söz konusu iddialara; "Tom ile birkaç proje üzerine çalışıyoruz" yanıtını vermişti.

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        #Ana De Armas
        #keanu reeves
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