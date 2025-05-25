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        Haberler Spor Futbol Ampute Futbol Süper Ligi'nde şampiyon Şahinbey! - Futbol Haberleri

        Ampute Futbol Süper Ligi'nde şampiyon Şahinbey!

        Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, Ampute Futbol Süper Ligi'nin son haftasında konuk ettiği Gebze Belediye Ampute'yi 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 15:52 Güncelleme: 25.05.2025 - 15:52
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        Ampute Futbol Süper Ligi'nde şampiyon Şahinbey!
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        Ampute Futbol Süper Ligi'nin son haftasında Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, Gebze Belediye Ampute'yi konuk etti. Akkent Spor Köyü Sahası'nda oynanan maçı Muhammed Mübarek, Hamza Muhammed ve Fuat Taştan'ın attığı gollerle 3-0 kazan Şahinbey Ampute, 61 puana ulaşarak ikili averajla Alves Enerji'yi geride bırakıp şampiyon oldu. Şampiyonluğun ardından Şahinbey Ampute futbolcuları ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Futbolcular ve teknik heyet madalyalarını aldıktan sonra Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, şampiyonluk kupasını takdim etti.

        Başkan Mehmet Tahmazoğlu: Sporcularımız azmin zaferi olarak yılmadan şampiyonluğu kazandı

        Şampiyonluğun ardından çok mutlu olduklarını söyleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Şahinbey Ampute Futbol takımımız bu sezon da şampiyon oldu. Takımımızı, yöneticilerimizi, hepsini yürekten kutluyorum. Şahinbey için bu ilk şampiyonluk değil. Daha önce 2 defa Avrupa Şampiyonlar Ligi kupasını kazandık, 3 defa daha önce Türkiye Süper Lig kupası kazandık, 4 defa Türkiye Kupası'nı kazandık. Bugünkü şampiyonlukla Ampute Futbol Süper Ligi'nde 4 defa şampiyonluğu kazanmış oluyoruz. Bedensel engelli olmalarına rağmen azmin zaferi olarak yılmadan bu şampiyonluğu kazanan sporcularımızı tebrik ediyorum. Büyük bir azimle, kararlılıkla, sabırla, disiplinle çalıştılar, mücadele ettiler. Zorlu bir lig sezonunun sonunda şampiyonluğu hak ederek kazandılar. Ben, takımımızı yönetimimizi yürekten tebrik ediyorum. Başarıları daim olsun" dedi.

        Fatih Karakuş: İyi yorulduk, iyi çalıştık ve çok şükür şampiyon olduk

        Şahinbey Ampute Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Karakuş ise, "Bugün bizleri yalnız bırakmayan tüm Gaziantep halkına sonsuz teşekkür ediyorum. Sezonun ilk gününde de söylediğimiz gibi 'Şahinbey'in olduğu her yerde illa ki birincilik vardır' dedik. İyi yorulduk, iyi çalıştık ve çok şükür şampiyon olduk. Şahinbey'e yakışan şampiyonluğu bütün oyuncularımla beraber doya doya kutlamak istiyoruz. Herkesin ayağına sağlık. Her zaman yanımızda olan Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na, kulüp başkanımız Cuma Güzel'e sonsuz saygılarımı sunuyorum. Nerede birincilik varsa biz ona talibiz. Önümüzde artık bir şampiyonlar ligi var. İnşallah onu da alıp Şahinbey'e bir şampiyonluk daha vermek istiyoruz" diye konuştu.

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