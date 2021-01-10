"KIZIMIZ SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE DÜNYAYA GELDİ"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Mesut Özil, şu sözlerle baba olduğunu duyurmuştu:

Şükürler olsun ki kızımız Eda sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Rabbim bize, çevresine ve bütün insanlığa hayırlı bir evlat olmasını nasip eder inşallah, Amin.