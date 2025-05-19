Ahmet Mekin: Sağlığım yerinde
Yürüyüş yaparken geçirdiği kaza sonucu kalça kemiğini kırılan Ahmet Mekin, ameliyat oldu. Usta oyuncu; "Başarılı bir operasyon geçirdim, sağlığım yerinde" dedi
Türk sinemasının usta isimlerinden, 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filmindeki 'Cemşit' karakteriyle hafızalara kazınan Ahmet Mekin, 1980'den bu yana yaşadığı Erdek ilçesine bağlı Ocaklar Mahallesi'nde talihsiz bir kaza geçirmişti.
Yürüyüş yaparken koşan bir çocukla çarpışan Ahmet Mekin'in yere düşmesiyle kalça kemiği kırılmıştı.
93 yaşındaki usta oyuncu ameliyat oldu. Ameliyatının başarılı geçtiğini belirten Ahmet Mekin; hasta yatağından sevenlerini bilgilendirdi. Mekin; "Sağlığım yerinde. Arayan soran herkese çok teşekkür ederim. Çok başarılı bir operasyon geçirdim. Tüm sevenlerime çok teşekkür ediyorum" dedi.
Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Ahmet Mekin'i hastanede ziyaret etti.