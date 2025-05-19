Türk sinemasının usta isimlerinden, 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filmindeki 'Cemşit' karakteriyle hafızalara kazınan Ahmet Mekin, 1980'den bu yana yaşadığı Erdek ilçesine bağlı Ocaklar Mahallesi'nde talihsiz bir kaza geçirmişti.

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93 yaşındaki usta oyuncu ameliyat oldu. Ameliyatının başarılı geçtiğini belirten Ahmet Mekin; hasta yatağından sevenlerini bilgilendirdi. Mekin; "Sağlığım yerinde. Arayan soran herkese çok teşekkür ederim. Çok başarılı bir operasyon geçirdim. Tüm sevenlerime çok teşekkür ediyorum" dedi.