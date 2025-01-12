Amed SK: 1 - MKE Ankaragücü: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Amed SK, evinde MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti. 90+6. dakikada Adama Traore'nin golüyle galibiyete ulaşan Amed SK, puanını 29'a yükselterek maç fazlasıyla 5. sıraya yerleşti. MKE Ankaragücü ise haftayı 27 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Amed SK ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Amed SK oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golü 90+6. dakikada Adama Traore attı.
Bu sonucun ardından Amed SK puanını 29'a yükselterek maç fazlasıyla 5. sıraya yerleşirken, MKE Ankaragücü ise 27 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Amed SK, evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. MKE Ankaragücü, Şanlıurfaspor'a konuk olacak.