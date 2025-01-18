Amed SK: 1 - Fatih Karagümrük: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Amed SK ile Fatih Karagümrük, 1-1 berabere kaldı. 90+6. dakikada Yakal Taylan'ın golüyle beraberliği kurtaran Amed SK, puanını 30'a yükseltti. 60. dakikada Marius Tresor Doh'un ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamlayan Fatih Karagümrük, puanını 35'e yükseltti.
Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Amed SK ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.
Konuk ekibe öne geçiren golü 23'de Joao Camacho atarken, ev sahibine beraberliği getiren golü ise 90+6. dakikada Yakal Taylan kaydetti.
İstanbul temsilcisinde top koşturan Marius Tresor Doh, 60. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük puanını 35'e, Amed SK ise 30'a yükseltti.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Amed SK, İstanbulspor'a konuk olacak. Fatih Karagümrük, evinde Çorum FK'yı ağırlayacak.