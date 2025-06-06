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        Haberler Gündem Güncel Ambulansla çarpıştı! Can kaybı var! | Son dakika haberleri

        Ambulansla çarpıştı! Can kaybı var!

        Adana'da bir otomobil ambulansla çarpıştı. Feci kazada otomobildeki Ayşe Durmuşoğlu hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 10:36 Güncelleme: 06.06.2025 - 10:36
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        Ambulansla çarpıştı! Can kaybı var!
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        Adana'nın Saimbeyli ilçesinde ambulansla çarpışan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre plakaları henüz öğrenilemeyen Şinasi Yıldırım idaresindeki otomobil ile ambulans çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        HELİKOPTERLE SEVK EDİLDİ

        Otomobildeki Ayşe Durmuşoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekibi, yaralanan Yıldırım'ı Saimbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Yıldırım, buradaki ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Saimbeyli'ye hasta götürdükten sonra Kozan ilçesine dönüş yolunda kaza yapan ambulanstaki sağlık personelinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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