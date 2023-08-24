Amber Heard hakkındaki dava 8 yıl sonra düşürüldü
ABD'li oyuncu Amber Heard'ün 2015'te iki köpeğini ülkeye gizlice soktuğu iddiasına ilişkin Avustralya'da açılan dava düştü
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Avustralya Tarım Bakanlığı, Amber Heard hakkında 'Pistol' ve 'Boo' adlı iki Yorkshire terrier cinsi köpeğini 2015'te Avustralya'ya izinsiz soktuğu gerekçesiyle açılan davanın düşürüldüğünü duyurdu.
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ABD'li oyuncu Amber Heard hakkında iki köpeğini Avustralya'ya izinsiz soktuğu gerekçesiyle dava açılmıştı.
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Amber Heard ve kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Johnny Depp, duruşmadan önce paylaştıkları bir videoda, Avustralya'dan özür dilediklerini ifade etmişti.
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Johnny Depp'in Avustralya'da 'Karayip Korsanları' filminin çekimleri sırasında, köpekleri Pistol ve Boo'yu ülkeye izinsiz sokmaktan yargılanan eski eşi Amber Heard suçlu bulunmuştu.
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Avustralya sınır koruma kanunları uyarınca ülkeye girişte getirilen hayvanın, belli miktarda paranın ve gıda maddesinin form doldurularak yetkililere beyan edilmesi gerekiyor.
Fotoğraflar: Avalon