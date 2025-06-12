Amasya'da asker eğlencesinde 39 kişi gıdadan zehirlendi

Amasya'da Hacılar Meydanı Mahallesi'nde bir evde düzenlenen asker eğlencesine katılan çok sayıda kişi, verilen yemeğin ardından rahatsızlandı.

Rahatsızlanan kişilerden bir kısmı sağlık ekipleri tarafından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bir kısmı ise mide ağrısı, bulantı ve kusma şikayetiyle aynı hastanenin acil servisine başvurdu.

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AA'nın haberine göre, hastanede tedavi altına alınan 39 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.