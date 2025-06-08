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        Haberler Gündem Güncel Amasra nüfusunun 10 katı ziyaretçiyi ağırlıyor! İlçeye 20 bin araç geldi! | Son dakika haberleri

        Amasra nüfusunun 10 katı ziyaretçiyi ağırlıyor! İlçeye 20 bin araç geldi!

        Bayram tatillerinin uğrak noktası olan Bartın'ın Amasra ilçesi, bir kez daha tıklım tıklım doldu. Nüfusunun 10 katı ziyaretçiyi ağırlayan ilçeye 20 bin araç geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 15:25 Güncelleme: 08.06.2025 - 15:25
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        Amasra nüfusunun 10 katı ziyaretçiyi ağırlıyor!
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        Kurban Bayramı tatilini geçirmek için tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle ünlü Bartın'ın Amasra ilçesine gelenler yoğunluk oluşturdu.

        AA'da yer alan habere göre Amasra Kalesi ile 2015'te UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne eklenen, el değmemiş koyları, temiz kumsalları, az dalgalı denizi ve doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Amasra, bayramda ilgi görüyor.

        Helenistik, Arkaik, Klasik, Roma, Bizans, Ceneviz, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda eserin bulunduğu ilçede, Büyük ve Küçük Liman mevkisindeki plajlarda, bayramın üçüncü gününde yoğunluk yaşandı.

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        İlçe girişinde uzun araç kuyruğu oluşurken, merkezdeki park alanlarının dolması nedeniyle sürücüler Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi alanına yönlendirildi.

        Hava sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü ilçede Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi, Kemere Köprüsü ve Kültür Parkı'nda vakit geçiren tatilciler, mendirek ve kayalıklarda bol bol fotoğraf çektirdi.

        "GÜNÜBİRLİK 60 BİN TURİST AĞIRLIYORUZ"

        Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, AA muhabirine, ilçede 3 bin yatak kapasitesine sahip otel ve pansiyonların tamamının dolduğunu, binlerce günübirlik turistin ilçeye akın ettiğini söyledi.

        Ankara'nın en yakın sahili olan ilçenin bu bayram tatilinde de ciddi yoğunluk yaşadığını aktaran Çakır, "Gelenlerin büyük çoğunluğunu Ankaralılar oluşturdu. İlçemizde Büyük ve Küçük Liman mevkisindeki plajımız doldu. Merkezdeki tüm otoparkların dolması nedeniyle sürücüleri ilçe girişindeki mahallelere ve TTK Amasra Müessesesi alanına yönlendiriyoruz. Bayram tatilinde 6 bin nüfuslu ilçemizde günübirlik yaklaşık 60 bin yerli ve yabancı turist ağırlıyoruz. İlçemizdeki bu yoğunluk, bayram tatili sonuna kadar devam edecektir." diye konuştu.

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        Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran da ilçede tur organizasyonları ve günübirlik ziyaretçilerle ciddi yoğunluk yaşandığını kaydetti.

        Boran, ilçede konaklama talebini karşılamakta güçlük çektiklerini dile getirerek, "Özellikle bugün ilçe girişinde yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Misafirlerimiz ilçe merkezine girmekte dahi güçlük çekiyor. Rusya'nın Soçi kentinden 'Astoria Grande' adlı kruvaziyerin de 1060 yolcuyla gelmesi, ilçedeki bayram yoğunluğunu artırdı." ifadelerini kullandı.

        YAKLAŞIK 20 BİN ARAÇ GİRİŞ YAPTI

        DHA'da yer alan habere göre de Bartın'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra'da, Kurban Bayramı tatili yoğunluğu yaşanıyor. Tatilcilerin araç yoğunluğu oluşturduğu ilçeye, arife günü ve bayramın ilk 3 gününde toplam 19 bin 143 araç girişi oldu.

        UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Amasra, Kurban Bayramı'nda yoğun ilgi gördü. Tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken ilçeye arife günü ve Kurban Bayramı'nın ilk 3 gününde toplam 19 bin 143 araç giriş yaptı. Restoranlardaki deniz ağırlıklı mutfak kültürü ve özel salatası da ilgi çeken ilçeye Bartın Emniyet Müdürlüğü kayıtlarına göre; arife günü 3 bin 898, bayramın 1'nci günü 5 bin 248, bayramın 2'nci günü 8 bin 289 ve bayramın 3'üncü günü 1708 araç girişi oldu. 6 bin 600 nüfusu bulunan ilçeyi 4 günde 100 bine yakın günübirlik tatilcinin de ziyaret ettiği öğrenildi.

        AMASRA MÜZESİ'NE 2 BİN ZİYARETÇİ

        Bayram boyunca ilçe merkezi girişinde uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri, araçları Türkiye Taşkömürü Amasra Müessese sahası, Büyük Liman sahası, okul bahçeleri ve Kaymakamlık önündeki otoparka yönlendirdi. Turistler, Amasra Kalesi ile Çekiciler Çarşısı'nda yoğunluk nedeniyle yürümekte zorlandı. Hava sıcaklığının 26, deniz suyu sıcaklığının 19 derece olduğu ilçede, güzel havayı fırsat bilen tatilciler, plajdaki kumsalda gezip fotoğraf çektirdi. Gezi tekneleriyle dolaşan turistler, Amasra Kalesi'ni ve Tavşan Adası'nı da izleme fırsatı buldu. Ayrıca ilçede 1982 yılında açılan ve içinde birçok arkeolojik ve etnografik eser olan Amasra Müzesi'ni de bayram tatilinde 2 bin kişi ziyaret etti.

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        #Amasra
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