Kız çocuklarına ilham vermek için tasarlanan Barbie'nin ilginç serüveni
Piyasaya sürüldüğünden beri hem çok sevilen ama bir o kadar da tartışılan Barbie bebeklerin ilk amacı, çocuklara fiziksel bir görüntüyü dikte etmek değil; geleceğe dair hayaller kurmalarını sağlamaktı.
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2023 yılının en iddialı filmleri arasında yer alan Barbie, tüm dünyada gişe rekorları kırmaya devam ediyor. Büyük ses getiren film, Barbie'nin gerçek hikâyesine dair kaçınılmaz bir merak uyandırıyor.
Barbie bebeklerin hikâyesi 1959 yılında başlıyor. Ruth Handler isimli bir kadın tarafından tasarlanan Barbie'ler, piyasaya ilk çıktığı zaman büyük bir ses getirdi çünkü Barbie diğer oyuncak bebeklerden farklıydı; bir yetişkindi, kıvrımlı hatları vardı ve güzeldi...
Fotoğraf: Warner Bros
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Ruth Handler'ın kocası Elliot Handler, Mattle isminde iki ortak tarafından kurulmuş küçük bir şirkete sahipti ve burası ahşap resim çerçeveleri satıyordu. Bu sırada Elliot Handler, resim çerçevesi artıklarının boşa gitmemesi için onları oyuncak bebek evlerine uygun küçük mobilya parçaları yapmak için kullanıyordu.
Fotoğraf: AP
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Oyuncak bebek mobilyası işi şaşırtıcı biçimde epeyce başarılı olmuştu ancak şirketin diğer ortağı, şirketin başarısızlığa mahkum olduğuna inandığı için şirketin yarısını Handler'a sattı. O zaman Ruth Handler, şirketin ortağı olarak kocasıyla çalışmaya başladı.
Fotoğraf: AP
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Şirket, yoluna oyuncak bebek mobilyası yaparak devam etti. Muazzam bir başarı elde ettiler ve çocuklar arasında oldukça popüler olan "Uke-a doodle" isimli bir müzikli oyuncak serisini piyasaya sürdüler.
Fotoğraf: AP
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1955 yılında Mickey Mouse oyuncak ürünleri de satılmaya başlandı; bu çapraz bir satış stratejisine döndü ve Mattel tarafından üretilen oyuncaklar daha çekici hale geldi. Aynı yıl, patentli tam otomatik bir oyuncak tabanca olan "Burp Gun"u piyasaya sürdüler. Ancak Mattel'in en başarılı icadı 1959'da piyasaya sürüldü ve oyuncak pazarını sonsuza dek değiştirdi.
Fotoğraf: AP
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Ruth Handler, yeni oyuncak fikirleri üzerinde beyin fırtınası yaparken, kızı Barbara ve arkadaşlarının bebeklerle hayali oyunlar oynadıklarını ve onları amigo kız, üniversite öğrencisi ve çeşitli kariyerlere sahip yetişkinler gibi farklı rollere soktuklarını fark etti.
Fotoğraf: AP. Soldaki Barbie'nin ilk tasarımı.
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Handler, tıpkı kızının yaptığı gibi diğer çocukların da gelecek için hayal kurmalarını sağlayacak bir oyuncak tasarlamak istedi.
Ruth Handler, tasarımcılara yeni bir oyuncak bebek konseptiyle yaklaştı; bu, piyasadaki tüm diğer bebeklerden çok farklıydı. Genç kızların ilgilenmesi ve anne rolünü oynaması için yeni bir bebek yapmak yerine, bu oyuncak bebek, yetişkin bir kadın gibi görünecekti.
Fotoğraf: AA
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Ancak bebeğin tasarımına ilham veren asıl olay, Ruth'un bir İsviçre seyahati oldu. Ruth, burada Bild Lili isimli bir oyuncak bebek ile karşılaştı. Bebek, üst düzey bir telekız olan bir çizgi roman karakterine dayanan seksi bir Alman kızıydı. Elbette bu pornografik bebek çocuklara pazarlanamazdı ancak ama bebeğin tasarımı tam da onun aradığı şeydi.
Fotoğraf: AP
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Tasarımcılar şüpheciydi. Hatta bazıları bebeği yapmanın tamamen imkânsız olduğuna ikna olmuştu. Ancak Ruth kararlıydı. The New York Times'a verdiği bir röportajda şunları söylüyordu: Her küçük kızın, geleceğiyle ilgili hayalini yansıtmak için bir oyuncak bebeğe ihtiyacı vardı. 16 ya da 17 yaşındayken nasıl olacağını canlandıracaksa, göğsü düz olan bir oyuncak bebekle oynamak biraz aptalcaydı. Ben de ona güzel göğüsler verdim.
Fotoğraf: AP
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Tabii ki o zamanlarda da Barbie bebekler eleştirildi. Özellikle feminist gruplar, kız çocuklarının bebeklerden kötü etkileneceğine dair birçok kötü yorum yaptı.
Sonuç olarak; 1959 yılında ortaya çıkan Barbie bebekler, piyasayı alt üst etti. Nesiller boyu devam eden bir oyuncak algısı yaratıldı ve Ruth Handler, ismini unutulmazlar arasında yazdırdı.
Fotoğraf: AP
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Sadece bu da değil, Barbie'nin piyasaya sürülmesinden iki yıl sonra Barbie'nin erkek arkadaşı Ken tasarlandı ve o da tahmin edebileceğiniz gibi çok sevildi.
Kaynak: All Thats Interesting