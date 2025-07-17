Alzheimer hastası Mehmet Gümüş aranıyor
Mardin'in Midyat ilçesinde Alzheimer hastası 69 yaşındaki Mehmet Gümüş'ten dünden bu yana haber alınamıyor
Midyat ilçesi kırsal Sarıkaya Mahallesi’nde Alzheimer hastası Mehmet Gümüş, dün evinden çıktıktan sonra kayboldu.
Çevrede yaptıkları aramada Gümüş’ü bulamayan ailesi, durumu jandarmaya bildirdi. Arama çalışması başlatılan Gümüş’ün, en son Kızıltepe ilçesinde görüldüğü belirlendi.
Gümüş’ün yol kenarında yürüdüğü görüntüler ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.