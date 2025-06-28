Alya, bornozla sahneye çıktı

Alya, dün akşam Alaçatı'da sevenleriyle buluştu. Şarkıcı, bavulu İstanbul'da unutulunca sahneye bornozla çıktı.

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Alya sahnesine başlamadan önce; "Bu bornozumu saygısızlık olarak yorumlamayın. Tam tersine size olan saygımdan ve geceye olan heyecanımdan geldim. Kusuruma bakmayın. Böyle başlayacağız sahneye daha sonra değiştirip geleceğim" ifadelerini kullandı.