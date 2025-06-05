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        Haberler Spor Transfer Alvaro Morata yol ayrımında - Futbol Haberleri

        Alvaro Morata yol ayrımında

        Galatasaray'ın deneyimli forveti Alvaro Morata, sarı-kırmızılı takımla geleceği konusunda kritik bir dönemece girdi. İspanyol yıldız, kulüpte kalıp kalmama kararını hem sportif hem de kişisel faktörler doğrultusunda şekillendirmeye hazırlanıyor.

        Giriş: 05.06.2025 - 11:49 Güncelleme: 05.06.2025 - 11:49
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        • 1

          Morata Galatasaray'dan ayrılmayı ciddi şekilde düşünüyor. Bu kararda en büyük etkenlerden biri ise, sarı-kırmızılıların transfer gündeminde yer alan Victor Osimhen’in durumu.

        • 2

          Nijeryalı golcünün takıma katılması halinde, Morata forma şansı bulamayacağını düşünerek takımdan kesin olarak ayrılacak.

        • 3

          Osimhen transferinin gerçekleşmemesi durumunda ise Morata’nın beklentisi net: Düzenli oynama garantisi.

        • 4

          2028 Dünya Kupası’nda İspanya Milli Takımı ile yer almak isteyen 31 yaşındaki futbolcu, bu hedef doğrultusunda sürekli sahada olmak istiyor.

        • 5

          Morata’nın, yedek kalacağı bir senaryoya sıcak bakmadığı, bu yüzden de Galatasaray teknik heyetinden net bir rol talep ettiği öğrenildi.

        • 6

          Kariyeri boyunca Real Madrid, Juventus, Chelsea ve Atletico Madrid gibi Avrupa’nın önemli kulüplerinde forma giyen Morata, Galatasaray'daki futbol organizasyonunu bu takımlarla kıyaslıyor.

        • 7

          Kulüp yapısından ziyade organizasyonel unsurlarda farklılıklar olduğunu dile getiren Morata’nın, bu farklara adapte olmakta zaman zaman zorlandığı belirtiliyor.

        • 8

          İstanbul’u ve taraftarı sevdiği bilinen yıldız futbolcunun, özel yaşamı da kararında etkili olabilir.

        • 9

          Eşi Alice Campello’nun mesleği gereği İtalya ya da İspanya gibi ülkelerde yaşaması gerektiği, bu nedenle çiftin uzun vadede Türkiye’de kalma ihtimalinin düşük olduğu ifade ediliyor.

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