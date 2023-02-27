İHA

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen deprem felaketinden dolayı verilen arayı hazırlık maçlarıyla değerlendirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Bodrumspor’la oynadığı hazırlık mücadelesini Emircan ve Kubilay’ın kaydettiği gollerle 2-1 kazanmayı başarmıştı. Hafta sonunda da Manisa FK ile karşılaşan İzmir temsilcisi, müsabakadan 1-1’lik sonuçla ayrıldı. Altınordu’nun yeni transferlerinden Recep Aydın, karşılaşmaya 11'de başlarken, Hüsamettin Yener ise 75. dakikada Ahmet Dereli’nin yerine oyuna dahil oldu.

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