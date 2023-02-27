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Altınordu’nun yeni transferlerinden Hüsamettin ve Recep siftahı yaptı

Altınordu’nun ara transfer dönemindeki son iki takviyesi olan Recep Aydın ve Hüsamettin Yener, Manisa FK ile oynanan hazırlık maçında bu sezon kırmızılı-lacivertli formayı ilk kez giyerek siftah yaptı.

Giriş: 27.02.2023 - 14:19 | Güncelleme: ABONE OL
Altınordu’nun yeni transferlerinden Hüsamettin ve Recep siftahı yaptı
İHA

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen deprem felaketinden dolayı verilen arayı hazırlık maçlarıyla değerlendirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Bodrumspor’la oynadığı hazırlık mücadelesini Emircan ve Kubilay’ın kaydettiği gollerle 2-1 kazanmayı başarmıştı. Hafta sonunda da Manisa FK ile karşılaşan İzmir temsilcisi, müsabakadan 1-1’lik sonuçla ayrıldı. Altınordu’nun yeni transferlerinden Recep Aydın, karşılaşmaya 11'de başlarken, Hüsamettin Yener ise 75. dakikada Ahmet Dereli’nin yerine oyuna dahil oldu.

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