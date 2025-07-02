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        Haberler Spor Futbol Altınordu'da Başkan Seyit Mehmet Özkan'dan emeklilik kararı! - Futbol Haberleri

        Altınordu'da Başkan Seyit Mehmet Özkan'dan emeklilik kararı!

        TFF 2. Lig temsilcilerinden Altınordu'da Başkan Seyit Mehmet Özkan, profesyonel futbol yöneticiliğinden emekliye ayrılma kararı aldığını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 10:56 Güncelleme: 02.07.2025 - 10:56
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        Altınordu'da Başkan Özkan'dan emeklilik kararı!
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        TFF 2'nci Lig temsilcilerinden Altınordu'da Başkan Seyit Mehmet Özkan, profesyonel futbol yöneticiliğinden emekliye ayrılma kararı aldığını açıkladı.

        Özkan, Altınordu A Takımı'nı 'İyi Birey, İyi Vatandaş, İyi Futbolcu" ana sloganına uygun yönetme beceresi ve imkanı olan kişi veya kişilere devretmeye hazır olduğunu belirtti.

        Altınordu'nun resmi sitesindeki son yazısında Başkan Özkan, şunları ifade etti: "Futbol Kamuoyuna duyurulur; 70 yaşımı doldurdum, tadında bırakmak lazım. 1989 yılında 34 yaşımda iken başladığım ve 36 yıldır içinde olduğum Profesyonel Futbol Yöneticiliği'nden emekliye ayrılma kararı almış bulunuyorum. TFF bünyesinde yarışmacı hakları tescili olan Altınordu Futbol Kulübü profesyonel takımı "İsim Hakkı"nı, yani Altınordu Profesyonel A Takımımızı; "İyi Birey, İyi Vatandaş, İyi Futbolcu" ana sloganımıza uygun yönetme becerisi ve imkanı olan kişi veya kişilere devretmeye hazırım. Bu konuda kulüp avukatımız Özgür Güreşçi tek yetkilidir."

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