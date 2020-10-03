Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Alper Çetin, Furkan Ürün, Ogün Kamacı

Altınordu: Erhan Erentürk, Alper Tursun (Dk. 64 Yusuf Can Esendemir),Sinan Osmanoğlu, Yusuf Yalçın Arslan (Dk. 14 Kahraman Demirtaş),Ufuk Budak, Ahmet İlhan Özek (Dk. 87 Ahmet Dereli),Muzaffer Kocaer (Dk. 46 Burak İnce),Oğulcan Ülgün, Furkan Çil, Metehan Mimaroğlu, Hüsamettin Yener

Ankaraspor: Emre Koyuncu, Ali Ülgen, Thales, Gökhan Akkan, Emre Can Atila (Dk. 46 Mete Çelik),Mahmut Akan (Dk. 71 Hacı Ömer Doğru),Halil İbrahim Esen (Dk. 64 Muzaffer Doğan),Doğukan Efe, Beykan Şimşek (Dk. 82 Umar),Barış Zeren (Dk. 71 Mehmet Tuğrul Başkan),Erdem Çetinkaya

Goller: Dk. 61 Metehan Mimaroğlu, Dk. 78 Ahmet İlhan Özek (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 30 Sinan Osmanoğlu, Dk. 42 Alper Tursun, Dk. 76 Yusuf Can Esendemir, Dk. 80 Burak İnce (Altınordu),Dk. 45+2 Mahmut Akan, Dk. 79 Beykan Şimşek (Ankaraspor)

TFF 1'inci Lig 4'üncü hafta mücadelesinde Altınordu evinde Ankaraspor'u 2-0 mağlup etti. İç sahada ilk galibiyetini alan İzmir ekibinin gollerini 61'inci dakikada Metehan ve 77'nci dakikada Ahmet İlhan kaydetti. Bu sonuçla Altınordu 9 puana ulaşırken, Ankaraspor 3 puanda kaldı.