2020-2021 sezonunun kadro yapılanmasını sürdüren Altınordu, ilk transferini gerçekleştirdi. Kırmızı-lacivertliler, geçen sezon Giresunspor forması giyen 32 yaşındaki forvet oyuncusu Ahmet İlhan Özek ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezonda Giresunspor'la 27 lig maçına çıkan deneyimli forvet 3 kez gol sevinci yaşamıştı.

Altınordu'ya transferi hakkında konuşan Ahmet İlhan Özek, genç oyunculara örnek olmak için kulübe geldiğini söyleyerek, “Hayatımın en heyecanlı imzası. Beni Altınordu Kulübü’ne layık gören herkese çok teşekkür ederim. Başkanımız Seyit Mehmet Özkan, bu topraklarda doğup büyüdüğünü ve bu topraklara bir hoş sada bırakmak istediğini söylemişti. Benim de hayat felsefem bu. İyi futbolcu olabilmek çok önemli değil, asıl önemli olan iyi insan olabilmeyi başarmak. Uzun yıllar Süper Lig dahil bir çok kulüp ile sözleşme imzaladım ancak bugünden daha fazla hiç heyecanlanmamıştım. İlk görevim gençlere örnek olmak. Buradaki gençler yarın Avrupa’nın en iyi kulüplerine gidecekler. Geriye dönüp baktıklarında hayatlarında bir Ahmet ağabeyleri olduğunu hatırlamaları bile yeter. Futbol sadece sahada oynanmıyor, paylaşacağız, iletişim halinde olacağız, bir ve beraber olup hedefe yürüyeceğiz. Bir zincir en çürük halkası kadar sağlamdır. Bizim çürük halkamızın olmaması için güç birliği içinde olacağız” ifadelerini kullandı.