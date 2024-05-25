Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Altınkılıç Gıda halka arzını onayladı. Taslak izahnamenin yayımlanmasının ardından, Altınkılıç halka arzınnda talep toplama tarihleri ve hisse fiyatına ilişkin tüm bilgiler netlik kazanmış oldu. Halka arz büyüklüğü 778 milyon TL olarak açıklanan şirketin yüzde 30,25'lik kısmı halka açık olacak. Peki, "Altınkılıç halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? Altınkılıç halka arz fiyatı ne kadar?" İşte Altınkılıç Gıda halka arz tarihleri...