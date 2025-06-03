ALTINA HÜCUM FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Altına Hücum, Mahmut ve Osman adlı iki arkadaşın, köy köy gezerek zengin ailelerin kızlarını evlenme vaadiyle kandırıp düğünlerdeki altınları çalma planlarını konu alıyor. Bu kurnaz ikili, köylere baz istasyonu kurma bahanesiyle yaklaşarak aileleri ikna ediyor ve altınları toplayıp ortadan kayboluyor. Ancak son planlarında işler bekledikleri gibi gitmiyor. Mahmut, köyün güzel kızı Sonay’ın babasının çok miktarda altını olduğunu öğreniyor ve hedefini bu yönde belirliyor. Ancak Sonay, Osman’ın bir anlık dikkatsizliği sayesinde Mahmut’un niyetini fark ediyor ve ona karşı zekice bir oyun oynuyor. Sonay’ın planı, Mahmut’u altın peşinde koştururken sonunda yakalanmasına neden oluyor. Komedi ve entrikanın harmanlandığı bu hikaye, izleyiciye hem kahkaha dolu anlar hem de köy hayatının sıcak atmosferini sunuyor.