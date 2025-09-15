Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN YATAY SEYREDİYOR! Bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar? 16 Eylül 2025 Canlı altın fiyatları

        Altın fiyatları yükselişte! 16 Eylül 2025 Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları 16 Eylül 2025 Salı günü hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Haftanın ikinci işlem gününde güncel alış satış fiyatları merak ediliyor. Altın, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta alacağı para politikası kararlarına odaklandığı süreçte yatay seyrediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar? İşte 16 Eylül 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2025 - 07:48 Güncelleme: 16.09.2025 - 00:10
