'Altın Melek Ödülü' aldı

Yazar Ülkü Gözen Stewart'ın çok sevdiği kedisi adına yazdığı 'Esmer Kedi Cafer'' adlı çocuk kitabı, 'Yılın En İyi Çocuk Kitabı olarak Altın Melek Ödülü'nü aldı. Stewart, kitapta Esmer Kedi Cafer'in engelli olmasından yola çıkarak yaşamaya, sevmeye ve sevilmeye engel olmadığını bu özel kitabında anlatıyor.

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Doç. Dr. Nurettin Akçakale tarafından 2012'de kurulan ve Koleksiyonunda ünlü sanatçıların, iş insanlarının, sporcuların ve gazetecilerin müzeye gönderdiği ayakkabıların sergi alanında yer aldığı Yaşayan Ayakkabı Müzesi'nde Yazar Ülkü Gözen Stewart'ında kedisi, Esmer Kedi Cafer'in de patiği yer aldı.