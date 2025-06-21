Canlı altın fiyatları yatay seyirde! 21 Haziran bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu, kaç para?
Altın fiyatları son dakika gelişmeleriyle hafta sonu yakından takip ediliyor. Orta Doğu'da İsrail ile İran arasında artan gerilimin tetiklediği jeopolitik endişeler altın üzerinde doğrudan etkili oluyor. Dün ONS Altın 3 bin 350 dolar, gram altın 4 bin 278 lira ve çeyrek altın 7 bin 84 lira seviyesini gördü. Peki 21 Haziran altın fiyatları ne kadar oldu, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu, kaç para? İşte canlı altın fiyatları alış ve satış bilgisi
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Altın fiyatları 21 Haziran Cumartesi yani bugün ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı sonrası başlayan aşağı yönünü yatay seyire bıraktı. Alım satım yapacak olan vatandaşlar altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. En son gram altın 4.295 TL’den işlem gördü. Peki, bugün ata, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar? Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik kaç TL? İşte, güncel altın fiyatları alış satış tablosu 21 Haziran 2025
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.295,78
Satış: 4.297,26
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.366,71
Satış: 3.369,87
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.873,25
Satış: 7.026,02
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 27.493,00
Satış: 28,018,14
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 28,107
Satış: 28.319
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.70,54
Satış: 14,054,02
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 27.493
Satış: 28,018
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 28.601
Satış: 29.322
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 70,052
Satış: 70.906
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.361
Satış: 3.325
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.933
Satış: 4.144
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