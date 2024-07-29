Küresel piyasalarda geçen hafta teknoloji şirketlerinin beklentileri karşılamayan finansal sonuçlarının ardından oynaklığın arttığı görülürken gelecek hafta gözler, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz kararları başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.

Geçen hafta ABD'de yoğunlaşan bilanço takviminin hisse ve sektör bazlı etkileri dünya geneline yayılırken açıklanan büyüme verilerinin ardından ülkede güçlenen "yumuşak iniş" beklentisi ise kayıpların kısmen telafi edilmesine yardımcı oldu.Fed'in gelecek hafta politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınacak ipuçlarının varlık fiyatlarını etkileyeceği öngörülüyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalar, bankanın yıl sonuna kadar yapacağı 3 toplantıda da faiz indirimine gidebileceği ihtimalini öne çıkarırken özellikle cuma günü açıklanacak istihdam raporundaki verilerin söz konusu beklentileri değiştirebileceği ifade ediliyor. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte, 29 Temmuz 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...