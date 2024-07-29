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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları son dakika 29 Temmuz 2024: Bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar oldu?

        Altın fiyatları yükselişte! 29 Temmuz 2024 altın fiyatları alış-satış tablosu

        Geçtiğimiz hafta sürekli düşüş yaşayan altın fiyatları, haftaya yükselişle başlayarak yatırımcısının yüzünü güldürdü. Bugün gram altın 2 bin 539 TL'den, çeyrek ise 4 bin 63 TL'den işlem görüyor. İşte, 29 Temmuz 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2024 - 07:18 Güncelleme: 29.07.2024 - 07:18
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