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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları grafiği 27 Ağustos 2024: Bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 27 Ağustos Salı tablosu: Bugün ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları canlı takip ekranı haftanın ikinci işlem gününde de araştırılıyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları faiz indirimi beklentilerini güçlendirirken altın fiyatları rotayı yukarı çevirdi. Ons altın, tekrar 2500 bandının üzerine yerleşirken; gram altın fiyatı ise 2.750 TL üzerinden işlem görüyor. Peki, bugün ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 27 Ağustos 2024 Salı güncel altın fiyatları son durum…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2024 - 07:19 Güncelleme: 27.08.2024 - 10:10
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