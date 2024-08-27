Altın fiyatları 27 Ağustos Salı tablosu: Bugün ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları canlı takip ekranı haftanın ikinci işlem gününde de araştırılıyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları faiz indirimi beklentilerini güçlendirirken altın fiyatları rotayı yukarı çevirdi. Ons altın, tekrar 2500 bandının üzerine yerleşirken; gram altın fiyatı ise 2.750 TL üzerinden işlem görüyor. Peki, bugün ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 27 Ağustos 2024 Salı güncel altın fiyatları son durum…
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Altın fiyatları yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Alış satış değerleri yatırım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimi sinyali sonrası ''27 Ağustos 2024 Salı bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?'' sorusu yanıt arıyor. Anlık rakamlara göre; gram altın bugün saat 10.00 itibarıyla 2.750 liradan, cumhuriyet altını ise 17.601 liradan işlem görüyor. İşte 27 Ağustos 2024 Salı güncel altın fiyatları canlı takip ekranı.
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ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!
Gram altın bugün 2 bin 750 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 401 liradan işlem görüyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
2.750,6010
2.750,9730
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ALTIN/ONS FİYATI
2.516,2100
2.516,5600
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
4.400,9400
4.498,0000
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
17.604,1600
17.936,1000
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YARIM ALTIN FİYATI
8.772,06
8.993,37
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ZİYNET ALTINI FİYATI
17.599,11
17.931,73
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ATA ALTIN FİYATI
18.498,30
18.963,88
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.503,95
1.956,85
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
2.539,42
2.685,01
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GREMSE ALTIN FİYATI
45.103,00
45.721,00
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