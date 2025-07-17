Altın fiyatlarında ibre tersine döndü! Bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatları, güçlenen ABD doları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın geleceğine ilişkin azalan piyasa endişesiyle birlikte hafifçe geriledi. Güne 4331 liradan başlayan gram altın fiyatı, bugün saat 10.00 itibarıyla 4312 liradan alıcı buluyor. Peki bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte 17 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları!
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Canlı altın fiyatları 17 Temmuz Perşembe günü ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Sarı metalin değeri, jeopolitik gelişmeler, küresel ekonomi ve ticaret politikalarına ilişkin belirsizliklerin etkisiyle inişli çıkışlı bir grafik çiziyor. Altın fiyatları dolar endeksindeki artış sonrası geriledi. Trump'ın Fed Başkanı Jerome Powell hakkındaki açıklamaları da altındaki aşağı yönlü seyirde etkili oldu. Alım ve satım yapacak olan kişiler ise bu noktada "Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 17 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.311,8900
Satış: 4.312,3300
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.339,13
Satış: 3.339,95
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.899,0200
Satış: 7.050,6600
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 27.596,1000
Satış: 28.116,3900
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 27.915,00
Satış: 28.107,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.750,83
Satış: 14.097,29
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 27.587,87
Satış: 28.108,35
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 28.381,24
Satış: 29.090,17
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.344,95
Satış: 3.304,38
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.906,04
Satış: 4.113,71
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 69.529,00
Satış: 70.160,00
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