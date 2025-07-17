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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI 17 TEMMUZ 2025: Altında ibre tersine döndü! Bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatlarında ibre tersine döndü! Bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatları, güçlenen ABD doları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın geleceğine ilişkin azalan piyasa endişesiyle birlikte hafifçe geriledi. Güne 4331 liradan başlayan gram altın fiyatı, bugün saat 10.00 itibarıyla 4312 liradan alıcı buluyor. Peki bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte 17 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2025 - 10:01 Güncelleme: 17.07.2025 - 10:01
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        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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