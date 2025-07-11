Anlık ve canlı altın fiyatları alış-satış tablosu araştırılıyor. Haftanın son işlem gününde altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada ithalatına yönelik yeni tarifeler ve diğer ticaret ortaklarına yönelik daha geniş çaplı tarife tehditleri açıklamasının ardından yükseliş gösterdi. Ancak doların güçlenmesi altının kazançlarını sınırlı tuttu. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 12 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları...