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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI 12 TEMMUZ 2025: Altında pozitif seyir! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatlarında ibre yukarı yönlü! 12 Temmuz bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 12 Temmuz 2025 Cumartesi günü en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'ya yüzde 35'lik gümrük vergisi ve Avrupa ülkelerine de ek vergiler açıklaması üzerine altının onsu yükselişe geçti. Dolar endeksinin zayıflamasının ardından yükselirken yatırımcılar da güvenli liman altına yöneldi. Saat 16.00 itibarıyla altının onsu 3 bin 324 dolardan, gram altın ise 4 bin 3334 TL'den işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte 12 Temmuz 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2025 - 07:52 Güncelleme: 12.07.2025 - 00:10
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