Altın fiyatlarında ibre yukarı yönlü! 11 Temmuz bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Altın fiyatları 11 Temmuz 2025 Cuma günü en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'ya yüzde 35'lik gümrük vergisi ve Avrupa ülkelerine de ek vergiler açıklaması üzerine altının onsu yükselişe geçti. Dolar endeksinin zayıflamasının ardından yükselirken yatırımcılar da güvenli liman altına yöneldi. aat 09:30 itibarıyla altının onsu 3 bin 324 dolardan, gram altın ise 4 bin 309 TL'den işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte 11 Temmuz 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu!
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Anlık ve canlı altın fiyatları alış-satış tablosu araştırılıyor. Haftanın son işlem gününde altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada ithalatına yönelik yeni tarifeler ve diğer ticaret ortaklarına yönelik daha geniş çaplı tarife tehditleri açıklamasının ardından yükseliş gösterdi. Ancak doların güçlenmesi altının kazançlarını sınırlı tuttu. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 11 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları...
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.308,5810
Satış: 4.309,0720
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.323,42
Satış: 3.324,68
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.893,7300
Satış: 7.045,3300
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 27.574,9200
Satış: 28.095,1500
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 27.911,00
Satış: 28.135,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.746,34
Satış: 14.069,59
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 27.578,87
Satış: 28.098,84
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 28.186,34
Satış: 28.911,29
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.344,60
Satış: 3.307,14
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.905,47
Satış: 4.117,75
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 69.519,00
Satış: 70.229,00
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