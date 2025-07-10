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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI 10 TEMMUZ 2025: Altın yükselişte! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç lira?

        Altın fiyatları yükselişte! Bugün 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç lira?

        Anlık ve canlı altın fiyatları 10 Temmuz Perşembe günü yatırımcılar veya hediye olarak altın almak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle 22 ayar bilezik, tam, çeyrek ve gram altın alış-satış fiyatları merak ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı yeni tarifeler ve doların zayıflaması ile altın pozitif seyrediyor. Peki bugün 22 ayar bilezik, ons, ata, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç lira? İşte, 10 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2025 - 08:06 Güncelleme: 10.07.2025 - 17:29
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