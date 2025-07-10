Altın fiyatları yükselişte! Bugün 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç lira?
Anlık ve canlı altın fiyatları 10 Temmuz Perşembe günü yatırımcılar veya hediye olarak altın almak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle 22 ayar bilezik, tam, çeyrek ve gram altın alış-satış fiyatları merak ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı yeni tarifeler ve doların zayıflaması ile altın pozitif seyrediyor. Peki bugün 22 ayar bilezik, ons, ata, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç lira? İşte, 10 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...
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Güncel altın fiyatları 10 Temmuz Perşembe günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Özellikle çeyrek ve gram altında yaşanan anlık fiyat değişimleri yakından takip ediliyor. Altının ons fiyatı, ABD Başkanı Trump'ın yeni tarife mektupları yollaması ve dolardaki zayıflığın desteği ile yükseliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, düştü mü arttı mı, ons altın kaç dolar? İşte 10 Temmuz 2025 güncel alış satış tablosu.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.276,4140
Satış: 4.276,9040
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.319,89
Satış: 3.320,46
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.842,2600
Satış: 6.992,7400
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 27.369,0500
Satış: 27.885,4100
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 27.766,00
Satış: 27.919,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.641,98
Satış: 13.985,62
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 27.369,49
Satış: 27.885,69
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 28.219,14
Satış: 28.931,29
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.331,98
Satış: 3.285,34
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.884,96
Satış: 4.085,88
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 69.154,00
Satış: 69.684,00
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