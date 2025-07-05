Altın fiyatları 6 Temmuz Pazar günü hareketliliğini koruyor. Canlı altın fiyatları güncel olarak değişiklik gösterebiliyor. Hem iç hem dış piyasadaki dalgalanmalar altın kuru üzerinde seyir değiştiriyor. Altın fiyatı, Asya seansında Cuma günü önceki seanstaki sert kayıpların ardından yükseldi. Peki altın fiyatları ne kadar? 22 ayar bilezik, tam, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 6 Temmuz Pazar altın fiyatları