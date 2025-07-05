Altın fiyatları yükselişe geçti! 6 Temmuz 2025 bugün 22 ayar bilezik, tam, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç para?
Hafta sonu altın fiyatları en çok araştırılan konu başlığı arasında yer almayı sürdürüyor. ABD Merkez Bankası (Fed) politikaları, enflasyon, Dolar/TL kuru ve jeopolitik gelişmeler gibi faktörler, altın fiyatlarının seyrini belirliyor. En son gram altın 4.273 lira iken çeyrek altın fiyatı 6.838 TL'den işlem görmüştü. Kapalıçarşı altın fiyatları anlık olarak değişebiliyor. Peki 6 Temmuz bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte canlı altın fiyatları alış-satış rakamlarında son durum
- 1
Altın fiyatları 6 Temmuz Pazar günü hareketliliğini koruyor. Canlı altın fiyatları güncel olarak değişiklik gösterebiliyor. Hem iç hem dış piyasadaki dalgalanmalar altın kuru üzerinde seyir değiştiriyor. Altın fiyatı, Asya seansında Cuma günü önceki seanstaki sert kayıpların ardından yükseldi. Peki altın fiyatları ne kadar? 22 ayar bilezik, tam, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 6 Temmuz Pazar altın fiyatları
- 2
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.273,93
Satış:4.274,48
- 3
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 27.353,2200
Satış: 27.869,0900
-
- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.838,08
Satış: 6.988,77
- 5
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.333,93
Satış: 3.340,38
- 6
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 27.635,00
Satış: 27.923,00
-
- 7
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.633,07
Satış: 13.977,89
- 8
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 27.353,72
Satış: 27.869,06
- 9
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 28.029,26
Satış: 28.736,22
-
- 10
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.320,86
Satış: 3.286,05
- 11
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 68.875,00
Satış: 69.916,00
- 12
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.866,89
Satış: 4.086,92
-