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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI CANLI SON DURUM: Altında yükseliş başladı! 5 Temmuz 2025 Cumartesi bugün 22 ayar bilezik, tam, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

        Altın fiyatları yükselişe geçti! 5 Temmuz 2025 bugün 22 ayar bilezik, tam, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç para?

        Hafta sonu altın fiyatları en çok araştırılan konu başlığı arasında yer almayı sürdürüyor. ABD Merkez Bankası (Fed) politikaları, enflasyon, Dolar/TL kuru ve jeopolitik gelişmeler gibi faktörler, altın fiyatlarının seyrini belirliyor. En son gram altın 4.273 lira iken çeyrek altın fiyatı 6.838 TL'den işlem görmüştü. Kapalıçarşı altın fiyatları anlık olarak değişebiliyor. Peki 5 Temmuz bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte canlı altın fiyatları alış-satış rakamlarında son durum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.07.2025 - 08:01 Güncelleme: 05.07.2025 - 20:24
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