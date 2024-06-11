Altın fiyatları yakından takip edilmeye devam ediyor. Vatandaşların 'güvenli limanı' altın fiyatları bir önceki kapanışının biraz altında bir değerden alıcı buluyor. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, yatırımcılar ve altın alacakların merakla takip ettiği 12 Haziran 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...